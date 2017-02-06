Гранада - Лас-Пальмас. Прогноз на матч (06.02.2017)

В рамках 21-го тура испанской Примеры Гранада на своём поле будет принимать Лас-Пальмас. Отпетый аутсайдер сыграет с командой-середняком, который основную долю своих очков набирает на Канарах. Букмекеры выставили в этой паре фаворитом Лас-Пальмас, но можно не сомневаться в том, что у Гранады будут шансы разразиться в домашнем матче балами.





В пяти последних поединках Гранада ни разу не выиграла - четыре поражения и одна ничья. Неудачи случились в матчах с Осасуной в Кубке, мадридским Реалом, Эспаньолом и Вильярреалом в чемпионате, ничья фиксировалась против той же Осасуны. При этом, если брать во внимание только встречи на «Лос Карменесе», то у Гранады пяти играх следующие показатели: +2=2-1. Уступила Гранада только крепкому Реалу Сосьедад, поделив очки и с хихонским Спортингом и Депортиво, ну и обыграв Осасуну в Кубке Испании, а главное Севилью в Примере.





Лас-Пальмас – команда домашняя, из 28-ми набранных баллов в турнирной таблице, 23 взяты ее в играх на своём поле и только пять в выездных встречах. В первом круге островитяне разгромили Гранаду 5:1, а вот в гостевых матчах ранее уступали – 3:2 и 5:2.