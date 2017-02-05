Ювентус – Интер. Прогноз на матч (05.02.2017)

5 февраля в Италии состоится центральная встреча 23-го тура чемпионата, в которой Ювентус дома сыграет с Интером. В десяти прошлых очных поединках команд четырежды выигрывал Ювентус, два раза побеждал Интер, еще четыре раза фиксировалась ничья.





Ювентус убедительно возглавляет чемпионскую гонку. Команда Аллегри опережает вторую команду лиги (Рому) на четыре очка, но при этом и сыграли туринцы на один поединок меньше. Ранее в Серии А «Старая синьора» 17 раз одерживала виктории и четырежды уступала, а вот ничьи не фиксировались, как ни удивительно. В последнем поединке подопечные Аллегри дважды быстро забили, и легко сохранили свое преимущество, возможно, так будут развиваться события и в принципиальной встрече с Интером.





Миланский коллектив, в свою очередь, первенство начинал тяжело, но смена тренера принесло свои плоды, и в 11-ти последних встречах чемпионата команда проиграла только в гостях Наполи. Текущая победная серия Интера составляет уже семь поединков, но в Турине очки гости точно потеряют, наверняка все 3 пункта.