Милан - Сампдория. Прогноз на матч (05.02.2017)

Милан примет Сампдорию в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Хозяева поля ведут борьбу за место в еврокубках, но пока дела команды складываются не лучшим образом – Милан только 7-й в турнирной таблице чемпионата, не сумев победить в трех предыдущих встречах.





Сампдория расположилась в середине турнирной таблицы, клуб комфортно себя чувствует и играет в свое удовольствие, причем, в нынешнем сезоне результаты команды абсолютно непредсказуемы: Сампдория может легко обыграть соперника гораздо сильнее себя, а может практически без боя уступить аутсайдеру. Матч с Миланом должен оказаться довольно интересным.





В данном поединке Милану нужна только победа, ведь даже ничейный результат может поставить точку на его амбициях, ну или, по крайней мере, усугубить положение «красно-черных». На стороне хозяев будет поддержка болельщиков, статистика очных встреч (4 победы подряд), да и Сампдория сейчас не самая грозная команда. Прогноз – Милан выиграет в 1-2 мяча, например, 2:0 или 2:1.