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Милан - Сампдория. Прогноз на матч (05.02.2017)
Дата события: 05 февраля 13:30

Милан примет Сампдорию в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Хозяева поля ведут борьбу за место в еврокубках, но пока дела команды складываются не лучшим образом – Милан только 7-й в турнирной таблице чемпионата, не сумев победить в трех предыдущих встречах.


Сампдория расположилась в середине турнирной таблицы, клуб комфортно себя чувствует и играет в свое удовольствие, причем, в нынешнем сезоне результаты команды абсолютно непредсказуемы: Сампдория может легко обыграть соперника гораздо сильнее себя, а может практически без боя уступить аутсайдеру. Матч с Миланом должен оказаться довольно интересным.


В данном поединке Милану нужна только победа, ведь даже ничейный результат может поставить точку на его амбициях, ну или, по крайней мере, усугубить положение «красно-черных». На стороне хозяев будет поддержка болельщиков, статистика очных встреч (4 победы подряд), да и Сампдория сейчас не самая грозная команда. Прогноз – Милан выиграет в 1-2 мяча, например, 2:0 или 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Милана» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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