Сельта – Реал Мадрид. Прогноз на матч (05.02.2017)

Сельта примет Реал Мадрид в рамках 21-го тура испанской Примеры. Именно клуб из Виго выбил «сливочных» из Кубка Короля, обыграв команду Зинедина Зидана в гостях (2:1), а дома сыграв вничью 2:2 с фаворитом. Конечно, Реал намерен взять реванш в чемпионате, тем самым еще более надежно закрепившись на первой строчке в турнирной таблице.





Только в пяти матчах Примеры Реал не смог победить, а проиграл всего однажды, не так давно уступив Севилье на выезде. Сельта одна из тех команд, которая зачастую лучше действует дома, поэтому легкой прогулки в Виго для Реала на ожидается. При этом, скорее всего, поединок порадует забитыми мячами, как это всегда происходит в Галисии.





В двух сезонах подряд гостевые встречи Реал выигрывал с преимуществом в 2 мяча, неизменно пропуская от соперника. Три-четыре мяча отправить в сетку ворот хозяев «сливочные» способны и сейчас, чего наверняка хватит для виктории, более же реальный исход – Реал выиграет уверенно один из таймов, а другой не принесет фавориту успех.