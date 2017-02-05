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Севилья – Вильярреал. Прогноз на матч (05.02.2017)
Дата события: 05 февраля 13:00

Севилья примет Вильярреал в матче 21-го тура испанской Примеры. Этот поединок смело можно назвать центральным, ведь сойдутся третья и 6-я команды чемпионата. Вильярреал мог бы быть и выше, но неожиданно потерял очки в Ла-Корунье (ничья 0:0), а потом дома проиграл Валенсии (2:0). Севилья, в свою очередь, не воспользовалась шансом продолжить занимать вторую строчку, уступив накануне Эспаньолу (2:0).


Конечно, на своем поле Севилья фаворит, ведь дома команда за исключением нескольких поединков выступает здорово, особенно в последних встречах. Севилья обыграла Валенсию и Малагу, потом разошлась миром с мадридским Реалом в Кубке Короля, а в чемпионате севильцы и вовсе обыграли «королевский клуб» (2:1).


Что касается очных встреч, то здесь у Севильи на своем поле большое преимущество – в трех поединках подряд она оказывалась сильнее, впрочем, всегда пропуская. Матч первого круга, который для Севильи был гостевым, ни одной из сторон не принес успех - ничья 0:0. Предположим, что предстоящая встреча окажется более результативной и в ней Севилья как минимум не проиграет.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за коэффициент 1,80 от букмекерской конторы 1хбет.
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