Севилья – Вильярреал. Прогноз на матч (05.02.2017)

Севилья примет Вильярреал в матче 21-го тура испанской Примеры. Этот поединок смело можно назвать центральным, ведь сойдутся третья и 6-я команды чемпионата. Вильярреал мог бы быть и выше, но неожиданно потерял очки в Ла-Корунье (ничья 0:0), а потом дома проиграл Валенсии (2:0). Севилья, в свою очередь, не воспользовалась шансом продолжить занимать вторую строчку, уступив накануне Эспаньолу (2:0).





Конечно, на своем поле Севилья фаворит, ведь дома команда за исключением нескольких поединков выступает здорово, особенно в последних встречах. Севилья обыграла Валенсию и Малагу, потом разошлась миром с мадридским Реалом в Кубке Короля, а в чемпионате севильцы и вовсе обыграли «королевский клуб» (2:1).





Что касается очных встреч, то здесь у Севильи на своем поле большое преимущество – в трех поединках подряд она оказывалась сильнее, впрочем, всегда пропуская. Матч первого круга, который для Севильи был гостевым, ни одной из сторон не принес успех - ничья 0:0. Предположим, что предстоящая встреча окажется более результативной и в ней Севилья как минимум не проиграет.