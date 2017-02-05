Египет – Камерун. Прогноз на матч (05.02.2017)

Египет примет Камерун в финале Кубка африканских наций. Абсолютно любой исход в этой встрече равновероятен, разве что небольшое предпочтение букмекеры отдают Египту. А ведь Камерун более уверенно в ½ разобрадлся со своим соперником, одолев 2:0 сборную Ганы, тогда как Египет в серии пенальти взял верх над Буркина-Фасо.





Отметим, что только однажды поединок с участием Камеруна оказался результативным – на групповой стадии команда обыграла Гвинею-Бисау 2:1. А вот встречи Египта без исключения были «низовыми», более того, на турнире «фараоны» пропустили только один мяч – в полуфинале от Буркина-Фасо.





Такая статистика придает уверенности в том, что и предстоящий матч не порадует обилием забитых мячей. С другой стороны, зачастую очные встречи соперников ранее были богатыми на голы, например, в товарищеском матче 2012-го года Египет со счетом 2:1 обыграл Камерун, а на Кубке африканских наций 2010 одолел мощного соперника 3:1, пусть и дважды отличившись в дополнительное время. Предположим, что и сейчас голы забиты будут, рискнем предугадать как минимум один мяч до перерыва.