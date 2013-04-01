Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (05.02.2017)

Лестер примет Манчестер Юнайтед в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги. «Лисы» неудачно выступают в чемпионате, на данный момент располагаясь на 16-й строчке в турнирной таблице. Но дома Лестер всегда представляет опасность, а учитывая мотивацию команды Раньери, предположим, что в предстоящей встрече хозяева как минимум дадут бой, а как максимум они рассчитывают на победу, хоть и вряд ли уверенную.





В последних 5-ти матчах во всех турнирах Манчестер Юнайтед не выигрывал, но все-таки «красные дьяволы» действовали в этих поединках довольно неплохо, что повлияло на котировки букмекеров. Манчестер Юнайтед котируется весьма высоко, даже в гостевом для себя поединке манкунианцы явные фавориты.





В чемпионском сезоне Лестер в двух матчах ни разу не сумел обыграть Манчестер Юнайтед – и в Лестере, и в Манчестере фиксировался счет 1:1. В этом сезоне «красные дьяволы» дважды оказались сильнее «лис», обыграв Лестер в матче за Суперкубок Англии (2:1), и на своем поле в первом круге чемпионата (4:1).