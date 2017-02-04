Тоттенхэм – Мидлсбро. Прогноз на матч (04.02.2017)

Тоттенхэм примет Мидлсбро в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» не смогли выиграть в предыдущих двух поединках чемпионата, но сохранили вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от Челси составляет 9 очков, но задачей Тоттенхэма является попадание в Лигу Чемпионов, вряд ли лондонцы грезят завоевать трофей.





С середины декабря Тоттенхэм не проигрывал, не произойдет это и в домашней встрече против середняка, который в своем активе имеет в лиге наименьшее количество побед. Зато чаще всех Мидлсбро играет вничью, причем поединки с участием этой команды в большинстве своем малорезультативны.





Впервые за 10 матчей Тоттенхэм среди недели не смог забить, хотя в поединках до этого отличался минимум по 2 раза. Очная же встреча соперников в первом круге завершилась гостевой победой Тоттенхэма 2:1, предположим, что выиграют «шпоры» и сейчас, причем наверняка более уверенно, например, 2:0 или 3:1.