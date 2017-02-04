Халл Сити – Ливерпуль. Прогноз на матч (04.02.2017)

Халл Сити примет Ливерпуль в матче 24-го тура английской Премьер-Лиги. В 4-х поединках подряд «красные» не смогли выиграть, опустившись на 4-ю строчку турнирной таблицы. Отставание от лидирующего Челси только увеличивается, а вот до второй строчки Ливерпулю не так далеко – всего один пункт.





Поэтому Ливерпуль не должен опускать руки и двигаться вперед, что, конечно обязывает команду Юргена Клоппа обыгрывать соперников уровня Халл Сити и не только. «Тигры» расположились в самом подвале турнирной таблицы, только на одно очко опережая последний Сандерленд. С другой стороны, Халл Сити неплохо себя проявлял в нескольких предыдущих матчах, в частности против Манчестер Юнайтед в ответной встрече Кубка футбольной лиги (победа 2:1), а также в поединке чемпионата (ничья 0:0).





В первом круге Ливерпуль не получил должного сопротивления от Халл Сити, разгромив того 5:1. Интересно, что до этого очные встречи соперников зачастую не оказывались результативными, предположим, что не порадует обилием забитых мячей и предстоящая игра, учитывая проблемы «красных» в атаке. Прогноз – минимальная победа фаворита или ничья через «низ».