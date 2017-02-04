Монако – Ницца. Прогноз на матч (04.02.2017)

Монако примет Ниццу в центральном матче 23-го тура французской Лиги 1. Коэффициенты на победу хозяев в этой встрече продолжают падать, что оправдано проблемами в составе соперника – Ницце не помогут в предстоящем поединке сразу несколько важных игроков.





К тому же не так давно Ницца имела проблемы, в 4-х матчах подряд не сумев выиграть. Последний поединок все же принес успех Ницце, но победила она на своем поле не столь грозного соперника – Генгам (3:1).





А вот Монако сейчас в превосходной форме, если судить по результатам команды. «Монегаски» возглавили турнирную таблицу, в прошлом туре не позволили себя обыграть в Париже местному ПСЖ (ничья 1:1), продвинулись дальше в Кубке страны, впрочем, не без труда одержав верх над клубом Шамбли.





Несомненно, дома Монако не может не воспользоваться шансом, скорее всего, хозяева начнут поединок мощно, постараясь забить первым. Учитывая результативность команды, предположим, что Монако своего добьётся, реализовав как минимум один из моментов до перерыва.