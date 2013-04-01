Барселона – Атлетик Бильбао. Прогноз на матч (04.02.2017)

Барселона примет Атлетик Бильбао в рамках 21-го тура испанской Примеры. Каталонцы не смогут рассчитывать в этой встрече на двух основных своих центральных полузащитников (Иньесту и Бускетса), но и без них Барса котируется весьма высоко, наверняка она оправдает статус явного фаворита.





Барселоне некуда отступать, ведь «сине-гранатовые», сыграв на один матч больше Реала, отстают от мадридцев на 4 очка, да и Севилья с Атлетико расположились совсем рядом. Другое дело Кубок Испании – в нем у Барселоны дела складываются как нельзя лучше. Накануне команда Луиса Энрике в Мадриде разобралась с «матрасниками», сделав огромный шаг к финалу, где Барса не встретится с Реалом, а значит, скорее всего, выиграет трофей.





Именно Барселона выбила Атлетик из Кубка Короля, обыграв в ответном матче клуб из Бильбао 3:1 дома. А ведь сначала на выезде Барселона потерпела неудачу 2:1, и вообще, Атлетик для каталонцев не самый удобный соперник, хоть зачастую Барселона все равно побеждает. Скорее всего, выиграет фаворит и сейчас, но пропустит от гостей минимум однажды.