Челси – Арсенал. Прогноз на матч (04.02.2017)

Лондонское дерби состоится в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги – Челси примет Арсенал. Команды находятся в лидирующей группе и являются прямыми конкурентами за чемпионство, только вот шансы «канониров» на трофей значительно ниже, учитывая их 9-очковое отставание от Челси.





Именно поэтому в предстоящей встрече Арсенал устроит только виктория, а Челси может ограничиться и ничьей. В прошлом туре команда Антонио Конте одержала стратегическую победу, поделив очки с Ливерпулем на «Энфилде» (1:1), предположим, что и против Арсенала Челси сыграет подобным образом.





Стратегия Челси понятна – «синие» постараются не пропустить, именно обороне уделяя главное внимание. Арсенал более результативен, чем Челси, но вряд ли статистика имеет хоть какое-то значение. Арсенал в первом круге обыграл Челси на своем поле разгромно (3:0), а вот до этого дважды подряд терпел поражения с сухим счетом – как развиваться ситуация будет сейчас, предугадать сложно, разве что с уверенностью можно ожидать равную игру, например, до перерыва.