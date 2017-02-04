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Челси – Арсенал. Прогноз на матч (04.02.2017)
Дата события: 04 февраля 14:30

Лондонское дерби состоится в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги – Челси примет Арсенал. Команды находятся в лидирующей группе и являются прямыми конкурентами за чемпионство, только вот шансы «канониров» на трофей значительно ниже, учитывая их 9-очковое отставание от Челси.


Именно поэтому в предстоящей встрече Арсенал устроит только виктория, а Челси может ограничиться и ничьей. В прошлом туре команда Антонио Конте одержала стратегическую победу, поделив очки с Ливерпулем на «Энфилде» (1:1), предположим, что и против Арсенала Челси сыграет подобным образом.


Стратегия Челси понятна – «синие» постараются не пропустить, именно обороне уделяя главное внимание. Арсенал более результативен, чем Челси, но вряд ли статистика имеет хоть какое-то значение. Арсенал в первом круге обыграл Челси на своем поле разгромно (3:0), а вот до этого дважды подряд терпел поражения с сухим счетом – как развиваться ситуация будет сейчас, предугадать сложно, разве что с уверенностью можно ожидать равную игру, например, до перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья хотя бы в одном из таймов» за высоки коэффициент 1,5 от букмекерской конторы Париматч.
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