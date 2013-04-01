Црвена Звезда – Анадолу Эфес. Прогноз на матч (03.02.2017)

Црвена Звезда примет Анадолу Эфес в матче 21-го тура Евролиги. В турнирной таблице сербы на данный момент находятся в зоне плей-офф, но не сказать, что команда на сто процентов обеспечила место в топ-8. Едва ли не главным конкурентом Црвены Звезды, как и еще нескольким клубам является как раз-таки Анадолу Эфес, который расположился на 9-й строчке в ожидании осечек соперников.





Вот только в конкретно взятом матче шансы гостей обыграть сербов катастрофически малы, и связано это не только с классом команд. Црвена Звезда находится в великолепной форме, в новом году выиграв абсолютно все поединки, да и концовку 2016-го сербы провели мощно, одержав верх, например, над мадридским Реалом и московским ЦСКА.





Отметим игру Црвены Звезды в домашних встречах, а предстоящий матч для команды именно такой. На своей площадке сербы способны разгромить любого, а Анадолу Эфес рискует быть вовсе деклассированным, как это случилось несколькими днями ранее – Црвена Звезда дома выиграла у турок со счетом 106:67. Сейчас также стоит ожидать викторию хозяев с преимуществом минимум 10 очков, но вариант для ставки лучше выбрать с подстраховкой.