12:27 (+3) 03 February 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Црвена Звезда – Анадолу Эфес. Прогноз на матч (03.02.2017)
Дата события: 03 февраля 21:45

Црвена Звезда примет Анадолу Эфес в матче 21-го тура Евролиги. В турнирной таблице сербы на данный момент находятся в зоне плей-офф, но не сказать, что команда на сто процентов обеспечила место в топ-8. Едва ли не главным конкурентом Црвены Звезды, как и еще нескольким клубам является как раз-таки Анадолу Эфес, который расположился на 9-й строчке в ожидании осечек соперников.


Вот только в конкретно взятом матче шансы гостей обыграть сербов катастрофически малы, и связано это не только с классом команд. Црвена Звезда находится в великолепной форме, в новом году выиграв абсолютно все поединки, да и концовку 2016-го сербы провели мощно, одержав верх, например, над мадридским Реалом и московским ЦСКА.


Отметим игру Црвены Звезды в домашних встречах, а предстоящий матч для команды именно такой. На своей площадке сербы способны разгромить любого, а Анадолу Эфес рискует быть вовсе деклассированным, как это случилось несколькими днями ранее – Црвена Звезда дома выиграла у турок со счетом 106:67. Сейчас также стоит ожидать викторию хозяев с преимуществом минимум 10 очков, но вариант для ставки лучше выбрать с подстраховкой.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Црвены Звезды в основное время» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100