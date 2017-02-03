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Югра – Йокерит. Прогноз на матч (03.02.2017)
Дата события: 03 февраля 16:00

Югра примет Йокерит в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Хельсинки ведет ожесточенную борьбу за выход в плей-офф, на данный момент на Западе занимая 8-ю строчку. То есть, терять очки в предстоящей встрече Йокериту нельзя, предположим, что этого и не произойдет.


Югра после трех поражений подряд наконец-то выиграла, на своем льду минимально одолев рижское Динамо (2:1). Тем самым коллектив, представляющий Ханты-Мансийск, несколько приблизился к Ладе и Амуру, вот только вряд ли для Югры принципиально важно, займут они 14-ю или 12-ю строчку в итоге.


Несколько дней назад Йокерит в результативном поединке обыграл Югру, пропустив от соперника сразу 5 шайб (6:5). Тот матч состоялся в Финляндии, в России подобного не стоит ожидать, хотя зачастую Югра дома более заточена на атаку. Скорее всего, обе команды здесь забросят по две шайбы, а Йокерит добьется виктории, например, 3:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал заброшенных шайб Йокерита в основное время больше 2,5» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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