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Аризона – Чикаго. Прогноз на матч (03.02.2017)
Дата события: 03 февраля 04:00

Аризона примет Чикаго в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом сезоне команды несопоставимы, хотя определенные шансы у Аризоны победить в предстоящей встрече все же есть. Связаны они в первую очередь с тем, что в последних поединках Чикаго действовал не слишком здорово, уступив трижды подряд.


Аризона, в свою очередь, выиграла в трех матчах, а накануне все-таки оступилась, проиграв дома минимально Лос-Анджелесу. Многие специалисты уверены, что Аризона способна дать настоящий бой Чикаго, но многое зависит от начала встречи. Блэкхоукс намного класснее, а значит, вполне могут создать гандикап в счете, например, еще в первом периоде, после чего хозяевам будет весьма сложно отыграться.


В декабре на своем льду Чикаго разгромил Аризону 4:0, подобный счет был зафиксирован в апреле – виктория Блэкхоукс 6:2. Последний поединок в Аризоне, датированный февралем прошлого года, завершился победой все того же Чикаго, но в овертайме – 5:4, то есть, дома Аризона действует куда результативнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 4,5» за высокий коэффициент 1,67 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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