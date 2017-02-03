Мец – Марсель. Прогноз на матч (03.02.2017)

Мец примет Марсель в рамках 23-го тура французской Лиги 1. Команды расположились в разных частях турнирной таблицы, отсюда подобные котировки букмекерских контор. Марсельцы, будучи гостями встречи, являются фаворитами, но это не означает, что они будут превосходить соперника во всех компонентах на протяжении игрового времени.





Что можно предположить, так это атакующую стратегию Марселя на стартовые минуты поединка. Гости постараются первыми отличиться, что, конечно, облегчит им задачу. Скорее всего, Марсель своего добьется, если забьет, например, до 30-й минуты, а вот концовка тайма пройдет в атаках Меца, в случае пропущенного мяча командой.





Недавно к Марселю присоединился Пайе, на которого возлагаются большие надежды. Он должен помочь своей новой команде попасть в еврокубки, а для этого нужно потеснить с 5-й и 4-й строчки Сент-Этьен и Лион соответственно, не выигрывая, подняться в четверку у Марселя не получится.





В октябре дома Марсель выиграл у Меца 1:0, предположим, что в предстоящей встрече голов будет больше, возможно, даже «верх» в итоге соперники пробьют. Но подстраховаться, делая ставку, все же стоит.