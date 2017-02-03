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Депортиво – Бетис. Прогноз на матч (03.02.2017)
Дата события: 03 февраля 21:45

Депортиво примет Бетис в рамках 21-го тура испанской Примеры. Клуб из Ла-Коруньи в четырех поединках чемпионата не выигрывал, а на выходных еще и потерпел необязательное поражение от скромного Эйбара (3:1). Бетис также не побеждал, но ведь и соперниками команды были такие коллективы, как мадридский Атлетико и Барселона. Кстати, от грандов в сумме Бетис пропустил только два мяча, а с каталонцами накануне и вовсе разошелся миром (1:1).


Такая статистика говорит в пользу Бетиса, да и в турнирной таблице клуб из Севильи опережает хозяев предстоящей встречи. У Депортиво свои козыри, например, команда выбила Бетис из Кубка Испании, сначала уступив 1:0 в гостях, но потом дома одержав верх 3:1. Во встрече чемпионата, состоявшейся в августе, голов так и не было забито – ничья в Севилье со счетом 0:0.


Вероятно, что и в предстоящем поединке команды не порадуют открытым, результативным футболом. Бетису важно не проиграть одному из своих преследователей, выездная ничья его устроит. В 5-ти поединках подряд Депортиво не забивал более 1-го мяча, скорее всего, серия команды продлится.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Депортиво меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,6 от букмекерской конторы Париматч.
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