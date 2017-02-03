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Гамбург – Байер. Прогноз на матч (03.02.2017)
Дата события: 03 февраля 21:30

Гамбург примет Байер в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги. Команды не лучшим образом провели первый круг чемпионата, что обязывает их прибавлять сейчас. На данный момент в турнирной таблице Байер располагается на 9-й строчке, а между прочим, котировались изначально «фармацевты» как одни из претендентов на места в Лиге Чемпионов, ну или как минимум Лиге Европы. От Гамбурга также не ожидали нахождения после 18-ти сыгранных поединков на предпоследней позиции, но как сложилось – так сложилось.


Гамбург проиграл в предыдущих двух матчах, и теперь всего на 4 пункта опережает главного аутсайдера Бундеслиги Дармштадт 98. Конечно, в домашних встречах Гамбург надеется набирать очки, даже против довольно сильных соперников, одним из которых является Байер. Вот только не факт, что Гамбургу хватит сил сдерживать атакующий порыв гостей, тем более с той игрой в обороне, которую северяне демонстрировали ранее.


Байер в сентябре обыграл Гамбург 3:1, не удивительно, что и сейчас «фармацевты» являются фаворитами. Предположим, что гости как минимум не проиграют Гамбургу, вполне вероятна здесь результативная ничья, например, 2:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Байера больше 1» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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