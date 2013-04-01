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Фенербахче – ЦСКА Москва. Прогноз на матч (02.02.2017)
Дата события: 02 февраля 19:45

Фенербахче примет ЦСКА в матче 21-го тура Евролиги. Обе команды претендуют на самые высокие места, поэтому победа в предстоящей встрече является обязательной как для одного, так и для второго коллектива. Москвичи на данный момент выше соперника в таблице и останутся выше, даже в случае поражения, вот только позволить себе уступить «армейцы» не могу, учитывая высокую конкуренцию.


Фенербахче имеет преимущество своей площадки, которым турки пользовались в последних 7-ми поединках, выиграв каждый довольно уверенно. А вот в домашних матчах с ЦСКА у Фенербахче зачастую не складывается – команда проиграла в трех предыдущих встречах, что интересно, дважды уже в овертайме.


Равной окажется и предстоящая игра, в которой ни один из коллективов постарается не отпускать соперника в отрыв. Предположим, что Фенербахче начнет матч активнее и выиграет стартовую четверть, но в итоге это хозяевам ничего не даст – ЦСКА в любой момент добавят и вернет статус-кво. Прогноз – вторая 10-минутка окажется за ЦСКА и будет она самой малорезультативной.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал второй четверти меньше 43,5» за коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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