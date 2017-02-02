Сибирь – Адмирал. Прогноз на матч (02.02.2017)

Сибирь примет Адмирал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эти команды являются прямыми конкурентами за места в плей-офф – на данный момент успешнее Адмирал, впрочем, Сибирь в последнее время набрала крейсерский ход и ей по силам потеснить в итоге соперника с 8-й строчки.





Дома сибиряки выступят в качестве фаворита, хотя от Адмирала можно ожидать чего-угодно. Например, в прошлой очной встрече команда неприятно удивила своих болельщиков, уступив Сибири дома 2:0, а до этого на выезде была бита 4:0. Зато для Адмирала совершенно буднично обыграть любой коллектив из верхней половины турнирной таблицы, причем довольно-таки уверенно.





Предположим, что в предстоящей встрече выиграет все-таки Сибирь, которую устроит только победа в основное время. Наверняка хозяева сделают акцент на атакующей игре, скорее всего, как минимум стартовый период окажется результативным, 2-3 шайбы в первой 20-минутке стоит ожидать.