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Сибирь – Адмирал. Прогноз на матч (02.02.2017)
Дата события: 02 февраля 14:30

Сибирь примет Адмирал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эти команды являются прямыми конкурентами за места в плей-офф – на данный момент успешнее Адмирал, впрочем, Сибирь в последнее время набрала крейсерский ход и ей по силам потеснить в итоге соперника с 8-й строчки.


Дома сибиряки выступят в качестве фаворита, хотя от Адмирала можно ожидать чего-угодно. Например, в прошлой очной встрече команда неприятно удивила своих болельщиков, уступив Сибири дома 2:0, а до этого на выезде была бита 4:0. Зато для Адмирала совершенно буднично обыграть любой коллектив из верхней половины турнирной таблицы, причем довольно-таки уверенно.


Предположим, что в предстоящей встрече выиграет все-таки Сибирь, которую устроит только победа в основное время. Наверняка хозяева сделают акцент на атакующей игре, скорее всего, как минимум стартовый период окажется результативным, 2-3 шайбы в первой 20-минутке стоит ожидать.

Предлагаем сделать ставку на исход «Сибирь забросит в первом периоде» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Париматч.
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