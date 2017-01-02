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Вашингтон – Бостон. Прогноз на матч (02.01.2017)
Дата события: 02 февраля 03:00

Вашингтон Кэпиталз примут Бостон Брюинс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Столичный клуб расположился во главе турнирной таблицы Восточной конференции, более удачно выступая в последнее время по сравнению с основными конкурентами в борьбе за лидерство – Коламбусом, Питтсбургом, Монреалем и Рейнджерсом.


Бостон входит в число команд зоны плей-офф на Востоке, но позиции Брюинс довольно шаткие. Именно поэтому Бостон будет мотивирован, хоть и обыграть Вашингтон на его льду весьма сложная задача. Кэпиталз в любой момент смогут прибавить, что не противоречит мощному началу в исполнении Вашингтона.


В декабре очная встреча команд в Вашингтоне оказалась за хозяевами, которые, впрочем, выиграли только после овертайма – 4:3. Возможен такой результат и на этот раз, ведь Бостон далеко не идеален в обороне, а Вашингтон традиционно хорош в атаке. Скорее всего, предстоящий матч побалует заброшенными шайбами и моментами, прогноз – со счетом 5:3 или 4:2 выиграет Вашингтон.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Вашингтона больше 3,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы 1хбет.
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