Бавария – Ратиофарм Ульм. Прогноз на матч (01.02.2017)

Бавария примет Ратиофарм Ульм в матче 5-го тура Еврокубка. Во всех поединках группового этапа до этого мюнхенцы выиграли, тогда как Ратиофарм терпел одни поражения. В том числе Бавария обыграла Ратиофарм в гостях в самом начале года – 68:57.





Вообще, в 2016-м году команды провели пять очных встреч, из которых трижды победителем вышел Ратиофарм. Поэтому нельзя говорить о том, что в предстоящем поединке баварцы явные фавориты, несмотря на котировки букмекерских контор. Гости способны удивить, если не обыграв Баварию, то хотя бы доставив ей проблемы.





Предположим, что Ратиофарм начнет матч мощнее соперника, возможно даже выиграет в первой половине поединка. Рано или поздно Бавария переломит ход матча, рывка от фаворита стоит ожидать после большого перерыва. Скорее всего, в третьей четверти Ратиофарм ничего не сможет противопоставить Мюнхену, уступив в 4-6 очков. А вот в качестве варианта для ставки рассмотрим плюсовую фору аутсайдера в первой половине.