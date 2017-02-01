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Сток Сити – Эвертон. Прогноз на матч (01.02.2017)
Дата события: 01 февраля 22:00

Сток Сити примет Эвертон в рамках 23-го тура английской Премьер-Лиги. Клуб из Ливерпуля находится в хорошей форме, если судить по результатам «ирисок». Эвертон выиграл в 4-х поединках чемпионата из 5-ти, но так и не добрался до еврокубковой зоны и, кажется, не сделает уже этого. Сток Сити также больших надежд на выход в еврокубки не питает, значительно отставая от лидирующей группы.


Но для Сток Сити задачей минимум может оказаться итоговая 7-я позиция, которую сейчас занимает Эвертон. От «ирисок» Сток Сити отстает на 8 очков, то есть победа в предстоящей встрече для хозяев является обязательной. Учитывая, что Сток Сити также довольно неплох в последнее время, можно здесь ожидать, по крайней мере, равной борьбы, но никак не уверенной виктории Эвертона.


В начале этого сезона Эвертон дома оказался сильнее Сток Сити 1:0, как, впрочем, и в середине прошлого, но уже в гостях (3:0). Подобная статистика не должна смущать, ведь Сток Сити способен в любой момент «показать зубы», скорее всего, так оно и сучится в предстоящем поединке.

Предлагаем сделать ставку на исход «Сток Сити не проиграет» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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