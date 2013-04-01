Манчестер Юнайтед – Халл Сити. Прогноз на матч (01.02.2017)

Манчестер Юнайтед примет Халл Сити в рамках 23-го тура английской Премьер-Лиги. Несмотря на несколько поединков без побед «красные дьяволы» котируются очень высоко, находясь в великолепной форме. Накануне команда деклассировала в Кубке ФА Уиган со счетом 4:0, на очереди Халл Сити, с которым Юнайтед сошелся в середине января в Кубке Футбольной лиги.





На своем поле Манчестер Юнайтед минимизировал шансы соперника на выход в финал, обыграв того 2:0. В ответной встрече «тигры» были более удачливы (победа 2:1), но многое позволял и фаворит, уверовав в свои силы. В предстоящем матче Манчестер Юнайтед сыграет максимально сосредоточено, что гарантирует как минимум голы в ворота Халл Сити, а, возможно, и разгром гостей.





Что интересно, очные встречи команд последнего времени не изобиловали забитыми мячами, не будет их, если Халл Сити выберет оборонительную тактику на игру. И все же Юнайтед отличится дважды, такой вариант и стоит выбрать в качестве ставки.