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Манчестер Юнайтед – Халл Сити. Прогноз на матч (01.02.2017)
Дата события: 01 февраля 22:00

Манчестер Юнайтед примет Халл Сити в рамках 23-го тура английской Премьер-Лиги. Несмотря на несколько поединков без побед «красные дьяволы» котируются очень высоко, находясь в великолепной форме. Накануне команда деклассировала в Кубке ФА Уиган со счетом 4:0, на очереди Халл Сити, с которым Юнайтед сошелся в середине января в Кубке Футбольной лиги.


На своем поле Манчестер Юнайтед минимизировал шансы соперника на выход в финал, обыграв того 2:0. В ответной встрече «тигры» были более удачливы (победа 2:1), но многое позволял и фаворит, уверовав в свои силы. В предстоящем матче Манчестер Юнайтед сыграет максимально сосредоточено, что гарантирует как минимум голы в ворота Халл Сити, а, возможно, и разгром гостей.


Что интересно, очные встречи команд последнего времени не изобиловали забитыми мячами, не будет их, если Халл Сити выберет оборонительную тактику на игру. И все же Юнайтед отличится дважды, такой вариант и стоит выбрать в качестве ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Манчестер Юнайтед больше 1,5» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы Париматч.
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