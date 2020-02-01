Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч (01.02.2017)

Вест Хэм примет Ман Сити в рамках 23-го тура английской Премьер-Лиги. У лондонцев есть некоторые проблемы с составом – много игроков травмированы или находятся в расположении сборных. Не стоит забывать и о переходе лидера Вест Хэма в другой клуб – Пайе поменял Лондон на Марсель.





В связи с этим предпочтение Вест Хэму отдать нельзя, несмотря даже на домашний статус матча. Ман Сити сохраняет шансы на самые высокие места в чемпионате, а значит, не упустит возможность взять верх над обескровленным соперником. В случае победы «горожане» как минимум останутся на 5-й строчке в таблице, совсем немного отставая от второй позиции.





Вест Хэм неплохо действовал в предыдущих двух турах, обыграв Мидлсбро и Кристал Пэлас, но до этого разгромно на своем поле был бит в Кубке Футбольной лиги, причем как раз-таки Ман Сити – 5:0. Выигрывали «горожане» у лондонцев и ранее в чемпионате – в августе команда Гвардиолы оказалась сильнее 3:1. Предположим, что и сейчас Сити победит, например, в 2-3 мяча.