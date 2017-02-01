Пескара – Фиорентина. Прогноз на матч (01.02.2017)

Пескара примет Фиорентину в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Это перенесенный поединок, вот он в среду и единственный в «кальчо», а значит, приковывает внимание всей итальянской общественности. Конечно, большинство болеет за Фиорентину, которая не слишком здорово выступает в этом сезоне, но есть и поклонники Пескары, а также те, которые просто сочувствуют скромному коллективу из самого подвала турнирной таблицы.





С одной победой в активе Пескара расположилась на последней строчке. В предыдущих трех турах команда терпела неудачи, пропуская исключительно по три мяча. Фиорентина, в свою очередь, не так давно трижды подряд выиграла, в том числе у действующего чемпиона Ювентуса 2:1, но затем в Кубке уступила Наполи 1:0, а накануне не смогла дома одолеть Дженоа – ничья 3:3.





Такая статистика все же говорит о преимуществе Фиорентины над соперником. «Фиалки» практически всегда создают много моментов и прилично забивают, как для середняка турнирной таблицы. Наверняка клуб из Флоренции несколько раз распишется и в воротах Пескары, возможно, разгромит хозяев. Кстати, с крупным счетом оказалась сильнее Фиорентина в прошлой очной встрече – в 2013-м году «фиалки» также в гостях деклассировали Пескару 5:1.