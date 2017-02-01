Буркина-Фасо – Египет. Прогноз на матч (01.02.2017)

Буркина-Фасо сыграет с Египтом в полуфинале Кубка африканских наций. Весьма неожиданно сборная Буркина-Фасо дошла до данной стадии турнира, ведь даже в своей группе она не была фаворитом и ее перспективы после стартовых двух туров оказались довольно призрачными. Но Буркина-Фасо в заключительной встрече обыграла Гвинею-Бисау и сошлась в четвертьфинале с Тунисом, который, в некоторой степени даже сенсационно обыграла 2:0.





Другое дело Египет, будучи почти всегда фаворитом, не пропустивший в свои ворота пока ни единого гола. Начали турнир «фараоны» с ничьи против Мали (0:0), а в каждом следующем матче побеждали исключительно со счетом 1:0. То есть, все 8 встреч с участием Египта и Буркина-Фасо оказались малорезультативными – «верх» ни разу не пробивался.





Предположим, что не порадует обилием забитых мячей и предстоящий поединок, в котором котируется выше Египет. «Фараоны», кстати, не так давно выигрывали на Кубке африканский наций, почему бы не повторить успех сейчас или хотя бы выйти в финал – им это уж точно под силу.