Югра – Динамо Рига. Прогноз на матч (01.02.2017)

Югра примет рижское Динамо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды находятся в самом подвале турнирных таблиц своих конференций, поэтому иначе, как битвой аутсайдеров противостояние не назовешь.





Югра по сравнению с Динамо более успешна в основное время, да и вообще, клуб из Ханты-Мансийска является самым бескомпромиссным в лиге. Скорее всего, вничью не завершится и предстоящая встреча, в которой Югра выступит в качестве явного фаворита.





Интересно, что динамовцы по ходу этого сезона более результативны, только вот и пропускают белорусы куда чаще. В единственном очном поединке, как ни странно, команды в основное время победителя не выявили, а сам матч завершился викторией Динамо (2:1). Полтора года до этого выиграли уже югорчане, все-таки дома сделать это было несколько легче. Предположим, что особых сложностей не возникнет у Югры и сейчас, если хозяева грамотно отнесутся к своим моментам в полной мере.