Арсенал – Уотфорд. Прогноз на матч (31.01.2017)

Арсенаал примет Уотфорд в рамках 23-го тура английской Премьер-Лиги. Команды в этом сезоне не сопоставимы, что отразилось на коэффициентах букмекерских контор. Арсенал, который расположился на второй строчке турнирной таблицы, выступит в качестве фаворита, наверняка свой статус «канониры» оправдают, но обо всем по порядку.





Арсенал после некоторой передышки вновь стал крушить соперников один за одним. Самым значительным успехом последнего времени была победа над Саутгемптоном в Кубке, и все бы обыденно, но добыта она была на поле «святых», да еще и со счетом 5:0.





Уотфорд далеко не тот сейчас, что был в прошлом сезоне. Команда накануне вылетела из Кубка ФА, уступив скромного Миллуолу 1:0, до этого дважды в Премьер-Лиге Уотфорд делил очки – ничья 2:2 с Борнмутом и 0:0 с Мидлсбро.





Примерно год назад Уотфорд выбил Арсенал из Кубка ФА, но в следующих двух матчах «канониры» взяли уверенный реванш, разгромив Уотфорд на своем поле 4:0, а в гостях в августе одолев соперника 3:1. Выиграет Арсенал и сейчас, например, в 2-3 мяча.