Интер – Лацио. Прогноз на матч (31.01.2017)

В четвертьфинале Кубка Италии миланский Интер примет римский Лацио. В этом поединке хозяева являются фаворитами, несмотря на то, что «орлы» более успешны по ходу сезона. А вот в единственной очной встрече Интер оказался сильнее Лацио, разгромив столичный коллектив на своем поле 3:0.





Сейчас Интер находится в своей лучшей форме, если судить по результатам. Миланский гранд выиграл в девяти поединках подряд, особенно хороша команда дома, забивая минимум по два мяча, начиная с середины апреля. В 9-ти предыдущих домашних матчах Интер выиграл, вероятно, что успешным для «черно-синих» окажется у кубковая встреча с Лацио.





Римляне испытывали сложности с созданием и реализацией моментов в поединках с Ювентусом и Кьево. И тем и другим команда проиграла с сухим счетом, предположим, что Интеру Лацио все же забьет, но все равно успехом для него матч не увенчается. Прогноз – минимальная виктория Интера 2:1.