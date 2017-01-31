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Авангард – Амур. Прогноз на матч (31.01.2017)
Дата события: 31 января 15:00

Авангард примет Амур в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский коллектив обеспечил себе участие в плей-офф турнира, причем наверняка команда финиширует в тройке Восточной конференции. А вот Амур проваливает сезон, занимая только 12-ю строчку на Востоке, не удивительно, что гости в предстоящей встрече явные аутсайдеры.


Но все же неожиданность здесь возможна, ведь Авангард в последних трех поединках проиграл, а накануне и вовсе был разгромлен Нефтехимиком 4:0. Что касается Амура, то он зачастую в середине и конце января побеждал, а если и проигрывал, то пропуская максимум по две шайбы.


Если Амур так же надежно сыграет в матче Авангардом, то сможет зацепиться за очки, возможно, даже за победу в овертайме или буллитам. В викторию хабаровского коллектива в основное время не верится, вряд ли Авангард в которых раз даст слабину, даже несмотря на отсутствие мотивации. Прогноз – ничья в основное время 2:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забросят минимум по две шайбы» за высокий коэффициент 1,9 от букмекерской конторы Париматч.
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