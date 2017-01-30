Бешикташ – Коньяспор. Прогноз на матч (30.01.2017)

Бешикташ примет Коньяспор в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги. Не так давно столичный клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата, выиграв в трех поединках кряду. Коньяспор, в свою очередь, расположился на 7-й строчке, что довольно-таки неплохо для не самой грозной команды в лиге.





Конечно, в предстоящей встрече есть явный фаворит, вряд ли могло быть по-другому, учитывая место проведения поединка, а также класс соперников. С другой стороны, Бешикташ в последнее время очень плохо играет против Коньяспора, например, в 4-х предыдущих очных встречах клуб из Стамбула не выиграл ни разу, зато уступил трижды.





Наверняка Бешикташ ставит перед собой цель не только выиграть в предстоящем матче, но и сделать это с крупным счетом, тем самым взяв уверенный реванш. Хозяевам под силу еще в первом тайме создать для себя уверенный гандикап в счете, после чего контролировать ситуацию на поле. Предположим, что так оно и случится – Бешикташ выиграет стартовую 45-минутку, второй же тайм пройдет менее результативным, но голы также в нем будут забиты.