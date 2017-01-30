Лас-Пальмас – Валенсия. Прогноз на матч (30.01.2017)

Лас-Пальмас примет Валенсию в рамках 20-го тура испанской Примеры. Команды находятся в середине турнирной таблице чемпионата, причем «летучие мыши» только сейчас там очутились – не так давно Валенсия вовсе была близка к зоны вылета.





В предстоящей встрече Лас-Пальмас выступит в ранге фаворита, что и не удивительно, учитывая статистику команды в домашних поединках. Единственный раз островитяне на своем поле проиграли мадридскому Атлетико, в большинстве же матчей команда делит очки с соперниками. Вероятнее всего ничья в поединке с Валенсией, которая обыграла Эспаньол, а главное, оказалась сильнее Вильярреала на его поле – не каждому это удается.





Лас-Пальмас в 2016-м году четырежды сыграл с Валенсией и в двух последних матчах становился победителем – 2:1 дома и 4:2 на выезде. Предположим, что очередная игра команд снова окажется результативной, прогноз – Лас-Пальмас разойдется миром с Валенсией 1:1 или 2:2, но никак не 0:0.