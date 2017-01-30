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Йокерит – Динамо Минск. Прогноз на матч (30.01.2017)
Дата события: 30 января 18:30

Йокерит примет минское Динамо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева являются фаворитами встречи, но стоит отметить, что они находятся ниже белорусов в турнирной таблице Западной конференции, и минчане, кстати, прямые конкуренты Йокерита за выход в плей-офф.


То есть, динамовцы в предстоящей встрече будут имеют запредельную мотивацию, а значит, сыграют на свой максимум, не остановившись, даже поведя уверенно в счете. А такое развитие событий не исключено, учитывая, что в трех очных матчах последнего времени Динамо оказывалось сильнее Йокерита, пусть и каждый раз преимущество минчан составляло одну шайбу.


Коллектив из Хельсинки пустился во все тяжкие, стараясь во что бы то ни стало зацепиться за путевку в плей-офф. Команда делает упор на атакующей игре, которая хоть зачастую и не дает сбой, но не прибавляет надежности обороне – Йокерит много пропускает. Наверняка встреча с Динамо на своем льду получится результативной, только не факт, что успешной для хозяев.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 4» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы 1хбет.
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