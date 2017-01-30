Йокерит – Динамо Минск. Прогноз на матч (30.01.2017)

Йокерит примет минское Динамо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева являются фаворитами встречи, но стоит отметить, что они находятся ниже белорусов в турнирной таблице Западной конференции, и минчане, кстати, прямые конкуренты Йокерита за выход в плей-офф.





То есть, динамовцы в предстоящей встрече будут имеют запредельную мотивацию, а значит, сыграют на свой максимум, не остановившись, даже поведя уверенно в счете. А такое развитие событий не исключено, учитывая, что в трех очных матчах последнего времени Динамо оказывалось сильнее Йокерита, пусть и каждый раз преимущество минчан составляло одну шайбу.





Коллектив из Хельсинки пустился во все тяжкие, стараясь во что бы то ни стало зацепиться за путевку в плей-офф. Команда делает упор на атакующей игре, которая хоть зачастую и не дает сбой, но не прибавляет надежности обороне – Йокерит много пропускает. Наверняка встреча с Динамо на своем льду получится результативной, только не факт, что успешной для хозяев.