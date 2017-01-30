Торпедо – Спартак. Прогноз на матч (30.01.2017)

Нижегородское Торпедо примет московский Спартак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичный клуб не может рассчитывать на выход плей-офф турнира, на данный момент занимая только 13-ю строку таблицы Западной конференции, тогда как торпедовцы 4-е, причем не слишком ухудшили они свои позиции после серии из поражений.





Накануне нижегородский коллектив все-таки смог победить, дома одолев довольно непростого соперника – питерский СКА (4:2). Викторией отметился и Спартак, только вот «красно-белые» оказались сильнее Северстали после овертайма (3:2). Если говорить об очных встречах, то здесь преимущество ни одна из сторон не имеет, но, что интересно, каждый поединок последнего времени завершался разгромом.





В октябре Спартак дома деклассировал Торпедо 3:0, а перед этим, а именно в январе 2016-го, клуб их Нижнего Новгорода на своем льду разбил соперника 7:2. Учитывая более высокую мотивацию торпедовцев на предстоящий поединок, а также домашний статус матча, именно Торпедо и стоит отдать предпочтение, прогноз – виктория фаворита с разницей в две шайбы.