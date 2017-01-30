Портленд – Голден Стэйт. Прогноз на матч (30.01.2017)

Портленд Трэйл Блэйзерс примут Голден Стэйт Уорриорз в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Не так давно «воины» потерпели 7-е поражение в сезоне, но уже в следующем поединке на выезде деклассировали Шарлотт 113:103. Скорее всего, Портленд также будет разбит Уорриорз, причем, вероятнее всего, позволят сопернику набрать, например, 120 пунктов.





А все потому, что сыграют хозяева с явным уклоном в атаку, как это случалось ранее в очных встречах. В начале года Голден Стэйт дома обыграл Портленд 125:117, а месяцем ранее просто уничтожил Блэйзерс также в Окленде - 135:90. Вообще, для «воинов» Портленд вряд ли можно считать равным соперником, несмотря даже на место проведения матча и отсутствие прошлогодней мотивации, когда Голден Стэйт шел на рекорд побед в регулярном чемпионате.





Предположим, что Голден Стэйт выиграет здесь как первую, так и вторую половину, а итоговое преимущество фаворита в счете составит минимум 15 очков. Вариант для ставки все же лучше рассмотреть с подстраховкой.