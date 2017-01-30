Индиана – Хьюстон. Прогноз на матч (30.01.2017)

Индиана Пэйсерс примут Хьюстон Рокетс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды расположились в зоне плей-офф своих конференций, но турнирное положение «ракет» несколько лучше по сравнению с соперником, во многом именно из-за этого Хьюстон является фаворитом встречи.





Вот только Индиана зачастую здорово действует дома, особенно что касается игры в атаке. Результативность Пэйсерс впечатляет, скорее всего, традиционно много на своей площадке наберет Индиана и в предстоящем поединке, тем более Хьюстон далеко не идеален в обороне.





Последний раз друг с другом команды сыграли в марте 2016-го года – Индиана дома оказалась сильнее Хьюстона 104:101, предположим, что этот матч окажется более результативным, например, Хьюстон с Индианай в итоге наберут минимум по 105 пунктов, а в итоге превзойдут отметку 215 очков.