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Индиана – Хьюстон. Прогноз на матч (30.01.2017)
Дата события: 30 января 01:00

Индиана Пэйсерс примут Хьюстон Рокетс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды расположились в зоне плей-офф своих конференций, но турнирное положение «ракет» несколько лучше по сравнению с соперником, во многом именно из-за этого Хьюстон является фаворитом встречи.


Вот только Индиана зачастую здорово действует дома, особенно что касается игры в атаке. Результативность Пэйсерс впечатляет, скорее всего, традиционно много на своей площадке наберет Индиана и в предстоящем поединке, тем более Хьюстон далеко не идеален в обороне.


Последний раз друг с другом команды сыграли в марте 2016-го года – Индиана дома оказалась сильнее Хьюстона 104:101, предположим, что этот матч окажется более результативным, например, Хьюстон с Индианай в итоге наберут минимум по 105 пунктов, а в итоге превзойдут отметку 215 очков.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 214,5» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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