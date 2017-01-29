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Сассуоло – Ювентус. Прогноз на матч (29.01.2017)
Дата события: 29 января 16:00

Сассуоло примет Ювентус в матче 22-го тура итальянской Серии А. На данный момент в турнирной таблице чемпионата «Старая синьора» располагается на первом месте, и вряд ли кто-то способен сдвинуть туринцев с этой позиции.


Еще менее вероятными кажутся перспективы Сассуоло, пусть и на своем поле, обыграть действующего чемпиона Италии. Скромный клуб из середины таблицы одержал две победы подряд в предыдущих турах, но ведь и соперниками Сассуоло были Палермо и Пескара. Стоит отметить, что и та, и другая команда сумела забить в ворота Сассуоло, не приходится говорить о Юве, который также непременно отличится.


Ювентус весьма часто против Сассуоло не вылаживается на сто процентов, но и игры в «полноги» всегда хватает для положительного результата. Исключением не стал поединок первого круга, в котором Ювентус к 30-й минуте повел 3:0, а после просто прекратил мучать гостей, еще и позволив сопернику отличиться – в итоге 3:1. Подобный результат ожидаем и сейчас, разве что туринцы выиграют всухую.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Ювентуса» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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