Сассуоло – Ювентус. Прогноз на матч (29.01.2017)

Сассуоло примет Ювентус в матче 22-го тура итальянской Серии А. На данный момент в турнирной таблице чемпионата «Старая синьора» располагается на первом месте, и вряд ли кто-то способен сдвинуть туринцев с этой позиции.





Еще менее вероятными кажутся перспективы Сассуоло, пусть и на своем поле, обыграть действующего чемпиона Италии. Скромный клуб из середины таблицы одержал две победы подряд в предыдущих турах, но ведь и соперниками Сассуоло были Палермо и Пескара. Стоит отметить, что и та, и другая команда сумела забить в ворота Сассуоло, не приходится говорить о Юве, который также непременно отличится.





Ювентус весьма часто против Сассуоло не вылаживается на сто процентов, но и игры в «полноги» всегда хватает для положительного результата. Исключением не стал поединок первого круга, в котором Ювентус к 30-й минуте повел 3:0, а после просто прекратил мучать гостей, еще и позволив сопернику отличиться – в итоге 3:1. Подобный результат ожидаем и сейчас, разве что туринцы выиграют всухую.