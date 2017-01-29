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Сампдория – Рома. Прогноз на матч (29.01.2017)
Дата события: 29 января 16:00

Сампдория примет Рому в рамках 22-го тура итальянской Серии А. Римляне фавориты в этой встрече, а по-другому и не могло было быть, ведь «волки» в турнирной таблице на данный момент вторые, тогда как их соперники лишь 16-е.


Котировки во многом объясняются и формой команд: римляне в 4-х предыдущих матчах чемпионата выиграли, а 19-го января деклассировали на своем поле в Кубке Италии ту же Сампдорию со счетом 4:0. Клуб из Генуи же в 7-ми поединках всех турниров не знает побед, причем 5 раз Сампдория проигрывала. Грозит команде вылет, но вряд ли одна только мотивация поможет хозяевам в предстоящей встрече – Рома должна уверенно побеждать.


Предположим, что столичный клуб проявит себя со своей лучшей стороны только после перерыва, как это зачастую и случается. Именно во втором тайме от гостей стоит ожидать голов, причем Рома отличиться может как один, так и два-три раза, в зависимости от того куража, который будет у нее.

Предлагаем сделать ставку на исход «Ромам забьет во втором тайме» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Париматч.
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