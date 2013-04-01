Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (29.01.2017)

Реал Мадрид примет Реал Сосьедад в матче 20-го тура испанской Примеры. Столичный клуб как будто бы подменили, ведь после феноменально длинной серии без поражений «сливочные» уступили Севилье в чемпионате и Сельте в Кубке, причем поражение от галисийцев стало фатальным – Реал вылетел из турнира, не сумев в ответной встрече ничего поделать с соперником.





Справедливости ради стоит отметить, что Реал создает много моментов у ворот любой команды, наверняка исключением не станет поединок с Реалом Сосьедад, который хоть считается довольно неуступчивым коллективом, но зачастую это не касается гостевых матчей. Кстати, в первом круге в Сан-Себастьяне Реал не получил должного сопротивления, деклассировав хозяев 3:0.





Ранее Реал выигрывал у Реала Сосьедад, практически всегда пропуская в свои ворота. Если соперник «королевского клуба» изберет на поединок атакующий стиль игры, то наверняка забьет, другое дело, что это негативным образом может сказаться на исходе матча – Реал прекрасно действует на контратаках. Прогноз – матч все-таки будет весьма закрытым и завершится он классической победой домашней команды, пусть и не стандартным разгромом, учиненным Реалом на «Сантьяго Бернабеу».