Бетис – Барселона. Прогноз на матч (29.01.2017)

Бетис примет Барселону в рамках 20-го тура испанской Примеры. Довольно ощутимые потери понесли каталонцы перед этой встречей и несколько ранее, особенно что касается линии полузащиты и обороны. Но все равно «сине-гранатовые» остаются явными фаворитами поединка, терять очки в Севилье Барселоне категорически нельзя.





Барса и так на данный момент отстает от лидирующего мадридского Реала на 2 очка, имея на один сыгранный матч больше. Впереди и Севилья, которая чаще Барселоны побеждала, но и уступила лишний раз по сравнению с командой Луиса Энрике.





Бетис рискует проиграть уже 10-й раз в Примере этого сезона, вот только дома этот коллектив практически всегда набирает очки. Несомненно, против гранда Бетис будет действовать с двойной самоотдачей, но даже ее может не хватить, как, например, Реалу Сосьедад накануне, чтобы в итоге не уступить Барселоне. Скорее всего, в связи с проблемами гостей в линии обороны и центре поля, Бетис найдет лазейку для взятия ворот соперника, только вот и Барселона минимум дважды огорчит хозяев.