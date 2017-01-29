ПСЖ – Монако. Прогноз на матч (29.01.2017)

В центральном матче 22-го тура французской Лиги 1 сойдутся ПСЖ и Монако. На данный момент команды находятся в группе лидеров, а именно на третьей и первой позициях соответственно. «Монегаски» опережают парижан на три очка, то есть, в случае поражения Монако утратит единоличное лидерство, а, возможно, и вовсе уступят первое место Ницце, у которой сейчас на два пункта меньше.





Очень часто друг с другом играют ПСЖ и Монако. Было время, когда практически каждый поединок между этими командами завершался вничью, затем дважды парижане выиграли с сухим счетом, в том числе победили в четвертьфинале Кубка Франции сезона 2014/2015, выбив соперника из турнира. Но последние поединки оказались за Монако, причем, казалось бы, номинально более слабая команда брала верх с преимуществом в два мяча, например, со счетом 3:1 Монако выиграл в августе.





Сейчас и Монако, и ПСЖ находятся в хорошей форме, а учитывая результативность коллективов, можно здесь предполагать «верховую» встречу, наверняка обе команды забьют. Прогнозировать исход встречи сложнее, хотя не отдать предпочтение хозяевам было бы глупо.