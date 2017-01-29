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ПСЖ – Монако. Прогноз на матч (29.01.2017)
Дата события: 29 января 22:00

В центральном матче 22-го тура французской Лиги 1 сойдутся ПСЖ и Монако. На данный момент команды находятся в группе лидеров, а именно на третьей и первой позициях соответственно. «Монегаски» опережают парижан на три очка, то есть, в случае поражения Монако утратит единоличное лидерство, а, возможно, и вовсе уступят первое место Ницце, у которой сейчас на два пункта меньше.


Очень часто друг с другом играют ПСЖ и Монако. Было время, когда практически каждый поединок между этими командами завершался вничью, затем дважды парижане выиграли с сухим счетом, в том числе победили в четвертьфинале Кубка Франции сезона 2014/2015, выбив соперника из турнира. Но последние поединки оказались за Монако, причем, казалось бы, номинально более слабая команда брала верх с преимуществом в два мяча, например, со счетом 3:1 Монако выиграл в августе.


Сейчас и Монако, и ПСЖ находятся в хорошей форме, а учитывая результативность коллективов, можно здесь предполагать «верховую» встречу, наверняка обе команды забьют. Прогнозировать исход встречи сложнее, хотя не отдать предпочтение хозяевам было бы глупо.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотла голов ПСЖ больше 1,5» за высоки коэффициент 1,8 от букмекерской конторы Париматч.
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