Манчестер Юнайтед – Уиган. Прогноз на матч (29.01.2017)

Манчестер Юнайтед примет Уиган в матче 1/16 финала Кубка ФА. «Красные дьяволы» обладают великолепным составом и находятся в хорошей форме, а значит, наверняка дело в этой паре обойдется одним поединком. На своем поле Юнайтед обязан более чем уверенно обыгрывать представителя Чемпионшипа, причем команду из самого подвала таблицы.





Да, в последних трех матчах Манчестер Юнайтед не выигрывал, зато в каждой встрече выглядел довольно неплохо, а уступив накануне Халл Сити в Кубке Футбольной лиги (2:1), все равно вышел победителем противостояния. Весьма вероятно, что викторию фаворит оформит еще в стартовой 45-минуке предстоящего поединка, например, отличившись дважды.





Предыдущая встреча команд датирована 2013-м годом, причем сошлись Уиган и Манчестер Юнайтед в финале Суперкубка Англии на знаменитом «Уэмбли». «Красные дьяволы» открыли счет усилиями Робина ван Перси на 6-й минуте, а удвоили свое преимущество через треть тайма после перерыва благодаря голу все того же голландца. Юнайтед в итоге победил 2:0, подобный счет, а может именно такой, ожидается и в предстоящем матче, предположим, что и на этот раз у гранда найдётся свой бомбардир, в лице, например, Златана Ибрагимовича.