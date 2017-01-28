Саутгемптон – Арсенал. Прогноз на матч (28.01.2017)

Саутгемптон примет Арсенал в матче 1/16 финала Кубка ФА. «Святых» смело можно называть грозой авторитетов, ведь они способны обыграть любого соперника, даже выбить гранда из турнира, как это случилось накануне. Саутгемптон в полуфинале Кубка футбольной лиги встретился с Ливерпулем и одолел «красных» в обеих встречах (по 1:0).





Что же касается противостояния с Арсеналом, то и здесь у Саутгемптона неплохая статистика: «святые», начиная с 2012-го года, выиграли у «канониров» 4 раза при 4-х поражениях и 2-х ничьих, но стоит отметить, что за этот период Саутгемптон ни разу не уступил на своем поле, непременно забивая в ворота лондонцев. В 2015-м (последний матч в Саутгемптоне) хозяева разбили Арсенал 4:0, а последний гостевой матч для «святых» принес им успех 2:0 – команда выиграла в четвертьфинале Кубка Футбольной лиги, выбив тем самым лондонцев из турнира.





Статистика свидетельствует не в пользу Арсенала, но, несмотря на это, «канониры» фавориты встречи. Все же редположим, что они не выиграют матч, в котором будет забито 2 или 3 мяча. Прогноз – ничья 1:1.