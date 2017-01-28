Челси – Брентфорд. Прогноз на матч (28.01.2017)

Челси примет Брентфорд в матче 1/16 финала Кубка ФА. Если поединок завершится вничью, то командам предстоит сыграть во второй раз, только уже на поле Брентфорда. Конечно, такая перспектива не устраивает Челси, которому и так на вторую половину сезона пригодятся силы для завоевания очередного чемпионского титула.





Челси лидирует в Премьер-Лиге, значительно опережая своих конкурентов. Уже очень давно на своем поле «аристократы» не теряли очки в чемпионате, а в кубковых соревнованиях в двух поединках выиграли дважды – 3:2 у Бристоль Сити и 4:1 у Петерборо Юнайтед, то есть, в результативном стиле.





В 2013-м году также в рамках Кубка ФА Челси дома деклассировал Брентфорд 4:0, повторение подобного сейчас вполне вероятно, учитывая класс команд и мотивацию соперников. Да, ставит перед собой задачу победить и скромный Брентфорд, но сделать это ему не удастся, если Челси приложит все силы для виктории. Предположим, что выиграют хозяева как первый тайм, так и матч, прогноз – 3:1.