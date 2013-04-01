Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз на матч (28.01.2017)

Кристал Пэлас примет Манчестер Сити в рамках 1/16 финала Кубка ФА. Лондонцам не повезло с жеребьевкой, хотя в последнее время их соперник не впечатляет. Да, на прошлой стадии турнира «горожане» деклассировали на выезде Вест Хэм 5:0, но после этого в Премьер-Лиге были биты Эвертоном 4:0, а накануне Сити не смог дома одолеть Тоттенхэм (ничья 2:2).





Что же касается самого Кристал Пэлас, то этот коллектив расположился в зоне вылета Премьер-Лиги, а именно на 18-й строчке. В последних 4-х поединках чемпионата команда проиграла, зато в Кубке ФА оставила за бортом Болтон, дома обыграв представителя Первой английской лиги со счетом 2:1.





Даже такая статистика не в пользу Кристал Пэлас, в очных встречах дела у лондонцев вовсе плохи. В ноябре Ман Сити на выезде взял верх над Кристал Пэлас 2:1, в до этого, в прошлом сезоне, дважды разгромил соперника – 4:0 и 5:1 дома, а также обыграл столичный клуб в гостях – 1:0.





Скорее всего, вопрос о победителе противостояния решится в одной игре. Ман Сити должен выиграть, вопрос только с каким счетом. Предположим, что преимущество гостей составит 1-2 мяча.