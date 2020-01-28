Ливерпуль – Вулверхемптон. Прогноз на матч (28.01.2017)

Ливерпуль примет Вулверхемптон в рамках 1/16 финала Кубка ФА. Если поединок на «Энфилд Роуд» завершится вничью, то «красным» предстоит выезд для переигровки. Конечно, в планы Ливерпуля этот матч не входит, а значит, мерсисайдцы постараются не затягивать и выиграть в предстоящей игре.





Ливерпуль явный фаворит, а по-другому и не может быть, ведь «красные» проведут поединок дома против представителя Чемпионшипа. Пусть команда Юргена Клоппа в последнее время не радовала хорошей игрой и результатами, но класс остаётся классом, он должен сказаться в противостоянии с Вулверхемптоном.





Предположим, что Ливерпуль сыграет с позиции силы, причем уже с первых минут встречи большими силами пойдет вперед забивать. Наверняка хозяевам это удастся, если только они не столкнуться с проблемой реализации моментов, как случалось ранее, например, в игре с Саутгемптоном несколько дней назад. Уступив дома «святым» 1:0, Ливерпуль выбыл из Кубка футбольной лиги, оступиться еще и в Кубке ФА гранд не имеет права.