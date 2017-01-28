Вердер – Бавария. Прогноз на матч (28.01.2017)

Вердер примет Баварию в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги. Ранее противостояние этих команд вызывало огромный зрительский интерес, ведь «музыканты» могли хоть как-то конкурировать с мюнхенцами, сейчас же даже дортмундской Боруссии не всегда это удается.





Бавария расположилась на первой строчке в турнирной таблице, опережая РБ Лейпциг на три очка. Даже в случае поражения от Вердера команда Карло Анчелотти сохранит лидерство, но вряд ли баварцы оступятся, учитывая силу соперника по предстоящей встрече.





Вердер в шаге от зоны вылета, а ведь не так давно бременцы возвратились в элиту. Традиционно много «музыканты» пропускают, имея худшую оборону в лиге. Это предполагает результативный поединок против Баварии, которая забила больше всех и, скорее всего, несколько раз огорчит Вердер.





Предположим, что Бавария сможет отличиться в стартовые 20 минут, после чего будет контролировать ситуацию на поле, только увеличивая свое преимущество. Вердер способен забить гол престижа, что не спасет хозяева от разгрома.