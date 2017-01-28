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Вердер – Бавария. Прогноз на матч (28.01.2017)
Дата события: 28 января 14:30

Вердер примет Баварию в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги. Ранее противостояние этих команд вызывало огромный зрительский интерес, ведь «музыканты» могли хоть как-то конкурировать с мюнхенцами, сейчас же даже дортмундской Боруссии не всегда это удается.


Бавария расположилась на первой строчке в турнирной таблице, опережая РБ Лейпциг на три очка. Даже в случае поражения от Вердера команда Карло Анчелотти сохранит лидерство, но вряд ли баварцы оступятся, учитывая силу соперника по предстоящей встрече.


Вердер в шаге от зоны вылета, а ведь не так давно бременцы возвратились в элиту. Традиционно много «музыканты» пропускают, имея худшую оборону в лиге. Это предполагает результативный поединок против Баварии, которая забила больше всех и, скорее всего, несколько раз огорчит Вердер.


Предположим, что Бавария сможет отличиться в стартовые 20 минут, после чего будет контролировать ситуацию на поле, только увеличивая свое преимущество. Вердер способен забить гол престижа, что не спасет хозяева от разгрома.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал голов в матче больше 2,5» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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