03:12 (+3) 27 January 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Венус Уильямс – Серена Уильямс. Прогноз на матч (28.01.2017)
Дата события: 28 января 10:30

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сойдутся сестры Уильямс. В главных поединках турниров Большого Шлема противостояние Серены и Венус станет девятым, на данный момент впереди более титулованная младшая сестра и по совместительству вторая ракетка мира.


Серена Уильямс потеряла статус лучшей теннисистки планеты, но фактически ею и является, если говорить о количестве завоеванных наград. Наверняка именно она в очередной раз выиграет, огорчив тем самым свою сестру, которая только 17-я в мировом рейтинге.


Серена Уильямс абсолютно во всех поединках на турнире побеждала по итогам двух сетов, но весьма уверенно выступала и Венус, только соотечественнице Коко Вандевеге в полуфинале отдав один из сетов. Скорее всего, несмотря даже на котировки букмекеров, затянется финальная встреча, не исключена и напряженная концовка матча, в которой все же удачливее окажется более стойкая, молодая, сильная Серена. Прогноз – победа младшей сестры Уильямс в трех сетах при довольно большом количестве сыгранных геймов.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал выигранных геймов Сереной Уильямс больше 12,5» за высокий коэффициент 1,98 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100