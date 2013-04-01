Венус Уильямс – Серена Уильямс. Прогноз на матч (28.01.2017)

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сойдутся сестры Уильямс. В главных поединках турниров Большого Шлема противостояние Серены и Венус станет девятым, на данный момент впереди более титулованная младшая сестра и по совместительству вторая ракетка мира.





Серена Уильямс потеряла статус лучшей теннисистки планеты, но фактически ею и является, если говорить о количестве завоеванных наград. Наверняка именно она в очередной раз выиграет, огорчив тем самым свою сестру, которая только 17-я в мировом рейтинге.





Серена Уильямс абсолютно во всех поединках на турнире побеждала по итогам двух сетов, но весьма уверенно выступала и Венус, только соотечественнице Коко Вандевеге в полуфинале отдав один из сетов. Скорее всего, несмотря даже на котировки букмекеров, затянется финальная встреча, не исключена и напряженная концовка матча, в которой все же удачливее окажется более стойкая, молодая, сильная Серена. Прогноз – победа младшей сестры Уильямс в трех сетах при довольно большом количестве сыгранных геймов.