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Дерби Каунти – Лестер. Прогноз на матч (27.01.2017)
Дата события: 27 января 21:55

Дерби Каунти примет Лестер в матче 1/16 финала Кубка ФА. Конечно, «лисы» не хотят переигровки, а значит, постараются они победить в предстоящей встрече, тем самым пробиться в следующую стадию турнира.


Действующий чемпион Англии выступит в ранге фаворита, вот только не такого явного, как стоило бы ожидать. И этому есть логичное объяснение – в последнее время «лисы» не впечатляют, проигрывая один поединок за другим. А вот Дерби Каунти, хоть и несколько опустился в турнирной таблице Чемпионшипа, но все равно имеет неплохие шансы попасть в плей-офф, то есть, команда не так уж и слаба, тем более сыграет она дома.


Номинальные аутсайдеры всегда против грандов в кубковых соревнованиях на своем поле действуют с максимальной самоотдачей. Непременно так произойдет и сейчас, только Лестер нельзя отнести к грандам, да и класс у команды в настоящее время пониже, чем у того же Челси или Арсенала. «Лисы» любят действовать по сопернику, а Дерби Каунти именно тот коллектив, который все силы бросит в атаку, чтобы добиться нужного результата. По такой игре, предположим, обе стороны смогут отличиться.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,92 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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